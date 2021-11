Joel Embiid, une droite à quelques centimètres de coucher Lonzo Ball !

Lonzo Ball a eu chaud ! Lors de la défaite des Chicago Bulls face aux Philadelphia Sixers (105-114), le meneur aurait pu passer une soirée encore plus difficile. Une histoire qui s'est jouée à quelques centimètres sur une droite de Joel Embiid.

Frustré après un ballon perdu face à Nikola Vucevic avant la pause, le Camerounais a décoché une droite dans les airs. Sauf que derrière lui, Ball ne se trouvait pas très loin... Avec une petite esquive de l'ancien des Los Angeles Lakers, il a été, heureusement, à peine touché.

Malgré l'agacement d'Embiid et de son entraîneur Doc Rivers, les arbitres ont logiquement revu les images. Et alors qu'une expulsion était possible, les officiels l'ont finalement sanctionné d'une technique.

"Il n'a pas essayé de l'attraper. Il était frustré et a balancé son bras en l'air. Heureusement, Ball a esquivé", a résumé Zach LaVine face à la presse.

Entre les deux joueurs, il n'y a eu aucun problème. Immédiatement, Joel Embiid a présenté ses excuses pour ce geste involontaire. Et Lonzo Ball, avec le sourire, l'a parfaitement compris. Mais attention pour le leader des 76ers, qui doit mieux contrôler ses émotions.

EMBIID GETS TECH AFTER ALMOST HITTING LONZO. 😳😳 pic.twitter.com/0YjHK0pe6A — House of Highlights (@HoHighlights) November 7, 2021

