Joel Embiid joue-t-il avec le feu concernant son genou ?

Joel Embiid veut porter les Philadelphia Sixers sur ses épaules. Encore plus en l'absence de Ben Simmons, le Camerounais souhaite assumer son statut de leader. Sauf qu'actuellement, l'intérieur devrait en réalité se ménager.

Sur la fin de la saison dernière, Embiid a été handicapé par des blessures. Et malgré un été studieux, son genou fait encore des siennes. Ainsi, dès le premier match de cet exercice contre les New Orleans Pelicans, le natif de Yaoundé a connu des problèmes.

"Il m'a dit, après le match contre les Pelicans, qu'il n'avait pas été en mesure de marcher pendant deux jours", a révélé la journaliste d'ESPN Ramona Shelburne.

Un aveu qui peut expliquer les difficultés pour la star des 76ers à enchaîner. Mercredi, il a ainsi tourné à 14 points (2/7 aux tirs) et 6 rebonds contre les New York Knicks. Mais sans parler de son apport, on peut tout de même s’inquiéter pour lui.

Dans sa carrière, Joel Embiid a déjà affiché une vraie fragilité. Et pour un pivot, il ne s'agit jamais d'une très bonne idée de forcer sur un problème au niveau du genou. Reste à savoir comment la situation va évoluer sur les prochaines rencontres...

Joel Embiid calme aussi le jeu avec Ben Simmons