Les résultats de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Rockets @ Nuggets : 94-95

Jazz @ Heat : 115-118

Sixers @ Bulls : 114-105

Celtics @ Mavericks : 104-107

Hawks @ Suns : 117-121

Lakers @ Blazers : 90-105

Luka Doncic superstar !

- Luka Doncic a encore fait parler sa magie ! Sur le buzzer, le Slovène a donné la victoire aux Dallas Mavericks face aux Boston Celtics (107-104). Auteur de 33 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, l'ancien du Real Madrid a assassiné les Celtics sur un tir très difficile à longue distance.

Malgré la bonne défense de Josh Richardson, Doncic a été encore meilleur sur ce coup ! Sur l'ensemble du match, le leader texan a été bien épaulé par Kristaps Porzingis (21 points, 7 rebonds), mais aussi Jalen Brunson (13 points, 5 passes décisives) en sortie de banc.

En l'absence de Jaylen Brown, Jayson Tatum (32 points) a ainsi porté son équipe pour livrer un joli duel avec Luka Doncic. Mais il n'a pas été assez soutenu, avec par exemple un Dennis Schröder maladroit (9/22 aux tirs) malgré ses 20 points.

"One of the most amazing late game players I've ever seen." Luka's #TissotBuzzerBeater tally: 3 pic.twitter.com/w0PtoXzVWz — NBA (@NBA) November 7, 2021

Les Lakers à la rue sans LBJ et AD

- Privés de LeBron James, blessé, mais aussi d'Anthony Davis, malade (7 minutes jouées), les Los Angeles Lakers n'ont pas existé sur le terrain des Portland Trail Blazers (90-105). Attendu au tournant, Russell Westbrook a été épouvantable : 8 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, à 1/13 aux tirs et avec 6 ballons perdus.

Avec la faillite de Westbrook, le match a été très rapidement plié et Frank Vogel a donc fait tourner son effectif. Sekou Doumbouya en a d'ailleurs profité pour se montrer : 10 points (4/4) et 4 rebonds en 8 minutes.

Sans forcer et malgré le match difficile de CJ McCollum (7 points à 3/15), les Blazers ont suivi le rythme de Damian Lillard (25 points) et de Jusuf Nurkic (15 points, 17 rebonds) pour facilement se détacher.

Le Heat remporte le choc face au Jazz

- Dans une affiche entre deux équipes en forme, le Miami Heat a pris le meilleur sur le Utah Jazz (118-115). Malgré le show de Donovan Mitchell (37 points, 7 passes décisives), la franchise de Salt Lake City a dû s'incliner face à la puissance collective des Floridiens.

Comme souvent ces dernières semaines, le Heat a ainsi brillé par son collectif avec 4 membres à 17 points ou plus : Bam Adebayo (17 points), Kyle Lowry (20 points, 10 passes décisives et 12 rebonds), Jimmy Butler (27 points) et Tyler Herro (29 points).

Pour autant, Miami a joué avec le feu avec un retour énorme du Jazz sur la fin de la partie. Mais un come-back qui a finalement échoué d'un rien... On notera le match assez discret de Rudy Gobert (8 points, 8 rebonds), bien géré par Adebayo.

THIS OOP FROM LOWRY TO MARTIN 🤯 pic.twitter.com/3lJxEbYMIk — NBA TV (@NBATV) November 7, 2021

Devin Booker prend feu, les Suns enchaînent

- Après un début de saison compliqué, les Phoenix Suns ont mis la machine en route. La formation de l'Arizona a enchaîné une 4ème victoire consécutive en dominant les Atlanta Hawks (121-117). Dans le money-time, les Suns ont effacé un retard de 12 points dans le sillage d'un Devin Booker (38 points) bouillant !

Bien soutenu par Chris Paul (16 points, 13 passes décisives), mais aussi par Frank Kaminsky (16 points) ou encore Jae Crowder (15 points), l'arrière a vraiment montré la voie à son équipe. En face, Trae Young (31 points, 13 passes décisives) et John Collins (26 points, 10 rebonds) n'ont pas démérité. Mais le show Booker a été trop fort.

Joel Embiid écœure les Bulls

- Joel Embiid s'est même permis de chambrer le public des Chicago Bulls ! Avec 30 points et 15 rebonds, le Camerounais a porté les Philadelphia Sixers (114-105). Et dans un moment chaud, l'intérieur a ainsi planté un tir primé déterminant et a provoqué les fans avec un geste de la main pour dire "au revoir".

Outre Embiid, Furkan Korkmaz (25 points) a été tout simplement essentiel en sortie de banc avec un joli 7/9 à longue distance. En face, Zach LaVine (32 points) et DeMar DeRozan (25 points) ont tout tenté pour recoller au score.

Mais le duo était un peu trop seul avec les difficultés de Nikola Vucevic (tout de même en double-double à 11 points, 11 rebonds) et de Lonzo Ball (8 points à 3/9).

EMBIID WAVED GOODBYE TO CHICAGO AFTER DAGGER. 🔥👋 pic.twitter.com/8m3q5dO19F — House of Highlights (@HoHighlights) November 7, 2021

- Si Joel Embiid a brillé, il peut aussi s'estimer heureux d'avoir terminé cette rencontre. Agacé, le Camerounais a envoyé une droite dans les airs... qui a terminé involontairement dans le visage de Lonzo Ball ! Heureusement, le meneur a plutôt bien esquivé et le pivot a simplement été sanctionné d'une technique.

EMBIID GETS TECH AFTER ALMOST HITTING LONZO. 😳😳 pic.twitter.com/0YjHK0pe6A — House of Highlights (@HoHighlights) November 7, 2021

Aaron Gordon décisif

- Dans une fin de match animée, les Denver Nuggets se sont imposés sur le fil face aux Houston Rockets (95-94). Pourtant mal embarquée, la franchise du Colorado a pu compter sur le réveil d'un Aarron Gordon (9 points) longtemps discret, mais aussi de deux paniers à longue distance dans les 51 dernières secondes.

Avec en plus un Nikola Jokic (28 points, 14 rebonds) en forme même si parfois brouillon, les Nuggets ont réussi à arracher ce succès. Dans le même temps, les Rockets se sont bien battus. A l'image de Daniel Theis (18 points).

Mais ils ont été un peu trop brouillons avec le duo Kevin Porter Jr (6 points) et Jalen Green (9 points) à 5/23 aux tirs.

