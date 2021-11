Le Miami Heat, « la meilleure équipe de la NBA » marque les esprits !

Le Miami Heat fait beaucoup parler depuis le début de la saison. Avec 6 victoires et 1 défaite, la franchise floridienne dispose du meilleur bilan de la NBA. A égalité avec les Chicago Bulls et le Utah Jazz (les Golden State Warriors en 5-1 peuvent les égaler).

Mais très clairement, dans la manière, les hommes d'Erik Spoelstra dégagent la meilleure impression. Défensivement et offensivement, cette équipe a déjà trouvé son rythme. Renforcé par Kyle Lowry ou encore PJ Tucker cet été, ce groupe impressionne son monde.

La nuit dernière, le Heat a ainsi réalisé une nouvelle démonstration de sa puissance collective face aux Dallas Mavericks (125-110).

Une performance inédite dans l'histoire de Miami

En effet, sur cette rencontre, Miami a encore démontré sa force collective. Pour la première fois de l'histoire de cette formation, 4 joueurs ont marqué 22 points ou plus. Tyler Herro (25), Jimmy Butler (23), Bam Adebayo (22) et Kyle Lowry (22).

Face à un tel quatuor, les Texans n'ont pas réussi à rivaliser. Et pourtant, Luka Doncic a pourtant tout essayé en réalisant sa meilleure performance de la saison : 33 points. Mais le Heat, sur ce début de saison, est tout simplement trop solide. Avec des armes trop nombreuses.

"Vous voulez être en mesure de maximiser votre attaque de toutes les façons possibles", a résumé Spoelstra.

Et jusqu'à maintenant, le coach du Heat parvient à atteindre son objectif. Actuellement, Miami dispose de la 2ème meilleure attaque de la NBA avec 115,6 points marqués par match. Un total d'autant plus impressionnant que les Floridiens ont encore du mal à longue distance (36,7%).

Offensivement, Butler et ses partenaires font donc des dégâts. Et voici le problème pour leurs adversaires : le Heat est encore plus fort défensivement !

Tyler Herro, un départ canon inédit pour un remplaçant

Kidd s'incline...

En effet, Miami impressionne véritablement son monde sur le plan défensif. Comme nous vous l'indiquions récemment, le Heat dispose d'une force défensive assez impressionnante. Butler, Lowry, PJ Tucker et Adebayo sont quasiment capables de défendre à toutes les positions.

Une polyvalence qui permet à cette équipe de prendre un réel avantage. Avec un "defensive rating" de 97,8, les Floridiens sont donc les meilleurs de la Ligue dans ce domaine. Devant les Warriors (98,7) et les Denver Nuggets (98,8).

Impressionné par le collectif du Heat, l'entraîneur des Mavs Jason Kidd a été cash dès sa première réaction.

"Je considère le Heat comme la meilleure équipe de la Ligue en ce moment", a analysé le coach texan.

Et on pense effectivement comme lui. En plus, les chiffres le démontrent. Avec ce début de saison impressionnant, le Heat compte bien retrouver les sommets de la NBA. Au point de rivaliser jusqu'au bout avec les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets à l'Est ?

En tout cas, à l'instant T, Miami a de l'avance.

Le Heat, une machine à défendre qui fait flipper à l’Est