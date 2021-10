Une phrase pour résumer pourquoi le Heat fait peur

Avec 3 victoires en 4 matches, le Miami Heat entame plutôt bien la nouvelle saison. Surtout que les Floridiens n’ont pas battu n’importe qui. Ils ont pris le dessus sur deux concurrents directs et accessoirement deux grands favoris au titre : les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets. Avec à chaque fois une défense de fer pour casser le plan de jeu adverse. C’est la principale force de l’équipe d’Erik Spoelstra. Avec une belle formule de PJ Tucker pour résumer la problématique pour leurs adversaires.

« Je peux défendre sur KD puis d’un coup on va switcher et Bam [Adebayo] va se retrouver sur lui. Pas de problème. Puis ce sera Jimmy [Butler], pas de problème. Puis Kyle [Lowry], pas de problème non plus. »