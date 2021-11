Tyler Herro, un départ canon inédit pour un remplaçant

L'arrière du Miami Heat Tyler Herro enchaîne les grosses performances en sortie de banc et commence à affoler les compteurs.

Tyler Herro a activé le mode revanche. Après un exercice 2020-2021 mitigé, l'arrière du Miami Heat a annoncé la couleur depuis la présaison : il veut rattraper le temps perdu. Dans un rôle de sixième homme, le talent de 21 ans se régale.

Depuis le début de la saison, il a réalisé plusieurs cartons. Encore la nuit dernière, avec 25 points lors de la victoire contre les Dallas Mavericks (125-110). Ainsi, en 7 matches en 2021-2022, le natif de Milwaukee a marqué 157 points.

Pour un remplaçant, il s'agit tout simplement d'un record pour débuter une saison ! Herro a battu une marque détenue jusqu'à maintenant par Jason Terry (2007) et Michael Brooks (1980), qui avaient planté 156 points.

Il faut dire que malgré son statut de remplaçant, le Floridien dispose d'un rôle très important. Dans la rotation de son coach Erik Spoelstra, il joue ainsi plus de 30 minutes par rencontre. Autant dire qu'il dispose de responsabilités au sein de cette équipe.

Et jusqu'à maintenant, on peut clairement dire qu'elles sont parfaitement assumées. Au sein d'une équipe de Miami (6 victoires - 1 défaite) impressionnante, Tyler Herro se régale. Et en continuant sur cette lancée, le titre de sixième homme de l'année lui semble quasiment promis...

Tyler Herro, le mode revanche plus que jamais activé !