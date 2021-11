Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Pistons : 117-89

Heat @ Mavs : 125-110

Kings @ Jazz : 113-119

Pelicans @ Suns : 100-112

Rockets @ Lakers : 117-119

Chris Paul, 3e passeur NBA all-time !

- Chris Paul est devenu cette nuit le 3e meilleur passeur de l'histoire de la NBA. CP3 a profité de la réception des Pelicans pour réussir un double-double avec 14 points et 18 assists, ce qui lui permet de doubler en une soirée Mark Jackson et Steve Nash. Avec 10 346 passes depuis le début de sa carrière, le meneur des Suns n'a plus que Jason Kidd (12 091) et l'intouchable John Stockton (15 806) devant lui.

C'est en deuxième mi-temps que Chris Paul a haussé le ton après avoir semblé un peu rouillé. Le vétéran a inscrit la totalité de ses points et 10 de ses 18 passes après le repos, pour aider Phoenix à gommer une entame ratée. Mikal Bridges (22 pts) et l'étonnant Frank Kaminsky (17 pts, 4 stls en sortie de banc), notamment, ont remis les Suns dans le droit chemin, avec l'aide de Devin Booker, auteur de 9 points de suite pour finir d'effacer un retard de 20 points.

Les Lakers ont tremblé, mais le Big Three a parlé

- Les Los Angeles Lakers se sont fait quelques frayeurs contre un adversaire pourtant très à leur portée. Les juvéniles Rockets se sont pointés à L.A. sans aucun complexe et le match a été serré jusqu'au bout. Jalen Green (24 points à , qui n'avait pas rentré le moindre tir en deuxième mi-temps, a eu un coup de chaud dans le money time avec deux paniers à 3 points, dont un assez fou malgré la menace d'Anthony Davis.

Jalen Green is absolutely nuts pic.twitter.com/Vbme93kAnx — Rob Perez (@WorldWideWob) November 3, 2021

Christian Wood (26&16) a aussi posé des problèmes aux Lakers, mais le Big Three a su répondre. LeBron James a marqué 14 de ses 30 points dans le seul 4e quart-temps, Russell Westbrook a inscrit 27 points et Anthony Davis s'est lui aussi montré productif (27 pts, 9 rbds, 3 blks) pour permettre aux Californiens de signer une troisième victoire de suite.

30 for LBJ.

27 for AD.

27 for Russ. The @Lakers trio combines for 84 points in their home W! pic.twitter.com/3z5UOJ9GZy — NBA (@NBA) November 3, 2021

- Quand LeBron pas content, LeBron toujours faire ainsi.

Le Heat, c'est méchamment solide

- Il va être compliqué de bouger le Miami Heat cette saison. Les Mavs l'ont compris cette nuit, en s'inclinant à domicile face aux Floridiens malgré les 33 points de Luka Doncic. Pour la première fois de l'histoire de la franchise, quatre joueurs du Heat ont inscrit au moins 22 points (Tyler Herro, Jimmy Butler, Kyle Lowry et Bam Adebayo). Miami a de la variété en attaque et un mix de ténacité et d'expérience en défense, ce qui fait un cocktail avec un goût d'ambition.

Tyler Herro, lui, poursuit sa campagne pour être élu meilleur 6e homme de l'année.

Tyler Herro (15 in 2Q) is in the zone 🔥@MiamiHEAT 70@dallasmavs 62 Halftime on TNT pic.twitter.com/76JFJz4uJ6 — NBA (@NBA) November 3, 2021

- Frank Ntilikina a joué 19 minutes en sortie de banc pour Dallas. L'ancien meneur des Knicks a fini avec 4 points et un rebond. On retiendra cette belle feinte et ce shoot.

Utah la force tranquille, Milwaukee se réveille

- Utah fait son bonhomme de chemin tranquillement, en utilisant la recette qui a fait son succès la saison dernière. Donovan Mitchell cartonne en attaque (36 points), Rudy Gobert défend le plomb dans la raquette (12 points, 20 rebonds, 4 contres) et le reste de l'équipe est d'une fiabilité quasiment à toute épreuve.

Cette nuit, contre les Kings, on a aussi retrouvé un Mike Conley tranchant (30 pts) qui a su relayer Mitchell à la finition quand celui-ci a commencé à tirer la langue. Au rayon des bonnes nouvelles, Rudy Gobert a aussi rentré 6 lancers importants dans le money time, pour permettre au Jazz d'afficher un bilan de 7-1.

Côté Sacramento, l'équipe reste compétitive et accrocheuse malgré les difficultés offensives de De'Aaron Fox (4/15), ce qui est tout de même bon signe.

- Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont repris du poil de la bête en désossant sans surprise les Pistons. Après trois défaites et l'obligation de faire jouer le MVP des Finales 2021 au poste de pivot en l'absence de Brook Lopez, Milwaukee a retrouvé un peu le moral.

Avec 28 points, 9 passes et 8 rebonds, Giannis a bien évidemment pesé sur la rencontre et a déclaré non sans humour : "Dieu merci, on a enfin gagné. Je commençais à me demander si on n'allait pas devoir tanker pour décrocher le 1st pick. J'ai appris aujourd'hui que je détestais jouer pivot et je n'ai jamais été aussi admiratif de Brook Lopez. S'il te plait, reviens vite !".

- Killian Hayes était titulaire avec les Pistons, dans un backcourt avec Cade Cunningham. Le Français a passé 26 minutes sur le terrain pour 8 points, 4 passes et 3 rebonds à 3/7 (2/4 à 3 points) et 5 fautes. Si on a pu voir des choses intéressantes à la création de la part de Cunningham, le n°1 de la Draft 2021 n'a pas réussi à régler la mire et a fini avec un vilain 2/14.

