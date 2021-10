Tyler Herro, le mode revanche plus que jamais activé !

A seulement 21 ans, Tyler Herro a déjà un solide vécu en NBA. Séduisant lors de son année rookie, l'arrière du Miami Heat avait littéralement crevé l'écran lors de la bulle à Disney. Avec ses performances, le natif de Milwaukee avait impressionné son monde.

Au point de devenir l'un des jeunes talents les plus attendus pour la saison 2020-2021. Et problème, il n'a absolument pas été à la hauteur des attentes. Dans une formation de Miami moins brillante, il n'a pas réussi à surnager.

Malgré des statistiques légèrement en hausse, Herro avait ainsi reçu de nombreuses critiques. Au point de voir son nom mentionné dans quelques rumeurs de trade. Mais au sein du Heat, il a toujours été soutenu.

Tyler Herro déjà en forme

Par le boss Pat Riley, mais aussi par son entraîneur Erik Spoelstra. Les deux hommes l'ont toujours considéré comme un membre important pour l'avenir de cette formation. Avec cette confiance, mais aussi une envie de prendre sa revanche, il a visiblement beaucoup bossé sur cette intersaison.

Un travail déjà visible sur la présaison. Le jeune homme a enchaîné les cartons. Même s'il s'agissait seulement de présaison, il semblait en forme et dans le bon état d'esprit. Et ce sentiment s'est confirmé dès le premier match de saison régulière.

Lors de la démonstration du Heat contre les Milwaukee Bucks (137-97), l'arrière a réalisé un festival en sortie de banc. 27 points, 6 rebonds et 5 passes décisives.

"Les gars autour de moi veulent que je sois moi-même, ils me le disent tous les jours. Ce genre de match, oui, c’est vraiment moi. Peu importe que ce soit de la présaison ou la saison régulière, c’est la même chose", a répondu Tyler Herro face à la presse.

Avec ses récentes déclarations, Herro a beaucoup fait parler. Arrogant pour certains, il utilise en tout cas cette confiance "extrême" en ses capacités pour briller. Encore sur cette partie, le Floridien a été capable d'inscrire des tirs assez fous pour faire mal à ses adversaires.

Le meilleur 6ème homme de l'année ?

Il est encore très tôt pour se projeter sur la suite de la saison. Mais Herro semble sur le bon chemin. Il a clairement l'envie de rattraper le temps perdu. L'envie de faire définitivement taire ses détracteurs après une année difficile.

Et à Miami, il dispose d'une situation intéressante avec ce rôle en sortie de banc. Avec ses progrès, on le sent en mesure de viser le titre de meilleur 6ème homme de l'année. Il incarne d'ailleurs le favori de plusieurs membres de la rédaction.

Avec le développement d'un jeu moins unidimensionnel autour de son tir, Herro devient un problème plus difficile à gérer pour les défenses adverses.

"Il progresse tous les ans. Parfois, l’histoire racontée peut devenir incontrôlable par rapport à l’an dernier, il a eu des blessures… Les défenses étaient différentes, les équipes le connaissaient. Et pourtant, au final, ses statistiques étaient meilleures par rapport à l’année d’avant. Mais je pense qu’en traversant de telles difficultés et d’ajustements contre lui, c’était important. Il a beaucoup appris, notamment en jouant dans le rôle de meneur. Maintenant il peut jouer avec ou sans le ballon. Il a de grandes qualités et sa confiance continue de grandir", a jugé Spoelstra.

Avec un bon coach, une belle équipe et des leaders prêts à le bousculer, tous les ingrédients sont donc réunis pour permettre son éclosion. Car son talent n'a jamais été remis en question malgré ses difficultés à confirmer.

"J’ai beaucoup progressé. Bien évidemment, j’ai toujours pensé que je pouvais être un gars qui pouvait faire plus que simplement tirer. Cette équipe et ce staff m’ont vraiment aidé à développer mon jeu avec le ballon dans les mains. Je vois mieux le jeu, avant que les choses arrivent, je ne peux pas les remercier assez. Je veux simplement continuer à devenir plus fort tous les jours", a-t-il ainsi assuré.

Avec cette mentalité, Tyler Herro pourrait bien marquer 2021-2022 de son empreinte !

