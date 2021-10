Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Mavs @ Hawks : 87-113

Bucks @ Heat : 95-137

Clippers @ Warriors : 113-115

Stephen Curry, l'art du rebond

- On l'avait bien senti à la fin du premier match de la saison. Stephen Curry était ressorti de la victoire contre les Lakers avec un triple-double, mais aussi une certaine frustration devant sa performance. Le propre des grands, c'est d'être capable, en 48 heures, de transformer une soirée compliquée au niveau de l'adresse en masterclass absolue et euphorisante. Curry a été crucial pour les Warriors face aux Clippers, avec une entame et un finish démentiels.

Le double MVP a inscrit 45 points à 8/13 à 3 points, en proposant un 1er quart-temps ahurissant (25 points à 9/9 dont 5/5 à 3 points), puis un money time héroïque avec un shoot quasiment du logo et un autre franchement pas simple pour faire définitivement virer Golden State en tête. Dans le regard, l'attitude et la vitesse de bras, c'était du très grand Stephen Curry.

Les Clippers ont le mérite de s'être accrochés et d'être revenus dans un match qui semblait leur échapper. Paul George (29 points, 11 rebonds, 6 passes) et Marcus Morris (10 pts) ont tenu le public du Chase Center en haleine dans les dernières minutes en rentrant des paniers compliqués, mais une finition de près de Draymond Green (10 pts, 7 pds, 6 rbds) et deux lancers de Curry ont permis aux Warriors d'enregistrer un deuxième succès en deux matches.

Steph is up to 43 points and 8 threes.@warriors up 2 with 30 seconds to play.#KiaTipOff21 on TNT pic.twitter.com/uss09R5gZ4 — NBA (@NBA) October 22, 2021

Clairement, il faut mettre ce premier quart-temps de Stephen Curry dans un musée. Réel, digital, whatever.

CURRY. IS. COOKING. 🔥 25 PTS

9/9 FG

5/5 3PM

33.9 FPTS AFTER ONE QUARTER. pic.twitter.com/5VF9xYbY33 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) October 22, 2021

Curry sort une perf à la Westbrook mais trouve son match « pourri »

Deux blowouts pour le prix d'un

- Autant vous le dire tout de suite, les deux autres matches de la nuit n'ont pas été aussi serrés et emballants.

Les Bucks ont l'air d'avoir un peu trop fêté la remise des bagues et leur belle victoire contre Brooklyn. Milwaukee s'est fait concasser par le Miami Heat et le ton a très vite été donné avec un 40-17 d'une violence assez inouïe dans le 1er quart-temps.

Giannis Antetokounmpo et les siens n'ont jamais réussi à s'accrocher et Mike Budenholzer a compris que c'était une soirée pour rien. Résultat : Thanasis a presque autant joué que Giannis et les champions en titre ont pris cette partie pour un match de pré-saison.

On notera que Tyler Herro vise clairement le titre de 6e homme de l'année. Dans la lignée de sa pré-saison, l'arrière floridien a claqué 27 points en sortie de banc. Pour sa première à South Beach, Kyle Lowry a compilé 5 points et 6 passes.

- L'animation de la fin de match aura été de voir le public de Miami chanter à la gloire de Udonis Haslem pour qu'il entre en jeu. Le vétéran a décliné poliment et remercié les fans, mais il n'est définitivement pas là pour jouer au basket cette saison.

- Autre désossage en règle, pas beaucoup plus attendu, la très large victoire d'Atlanta contre Dallas. A chaque rencontre entre les Hawks et les Mavs, on espère un bon gros duel entre Trae Young et Luka Doncic. Il n'a pas eu lieu cette nuit, puisqu'Atlanta a maîtrisé son sujet et, une fois la mi-temps passée, a joué contre une équipe fantomatique.

Certes Young a rendu une copie propre (19 points, 14 passes), mais 6 joueurs de Nate McMillan ont fini entre 11 et 20 points. Cam Reddish semble enfin pouvoir lancer sa carrière après deux premières saisons compliquées et ses 20 points en sortie de banc sont très prometteurs.

- Jason Kidd rêvait sans doute de début moins compliqués à la tête des Mavs. Doncic (18 pts, 11 rbds, 7 pds) a fait de son mieux mais a aussi été brouillon (5 TO) et maladroit (6/17).

- Frank Ntilikina a eu droit de se dégourdir les jambes 4 minutes, ce qui est toujours plus que ce à quoi il avait droit à New York à la fin de son bail. Espérons le voir un peu plus en action prochainement, même si à la mène Jalen Brunson a été un très bon back up (17 points).