Il y a de bonnes chances que Stephen Curry ne soit pas plus impressionné que ça par certains triple-doubles de Russell Westbrook. Pourquoi cette intuition ? Parce que le meneur des Golden State Warriors a rendu le genre de copie qu'a fréquemment fait le nouveau meneur des Lakers au cours de sa carrière... et considéré dans la foulée qu'il avait été mauvaise.

La victoire a été au rendez-vous pour les Warriors sur le parquet des Los Angeles Lakers, mais Curry a eu du mal à s'exprimer aussi bien que d'habitude, avec un vilain 6/21 au shoot et quelques pertes de balle inhabituelles. Malgré ça, le double MVP a fini avec un triple-double (21 points, 10 passes, 10 rebonds), le huitième de sa carrière.

Pas de quoi lui donner envie de s'enflammer, bien au contraire...

"De toute évidence, j'ai été pourri et j'ai vraiment très mal shooté. Si on arrive à gagner des matches comme celui-là où on manque des tirs dingues, ça devrait aller", a expliqué Stephen Curry au micro de TNT.

Malgré ses errements au shoot, Curry a réussi à impacter le match en attirant l'attention sur lui pour libérer certains de ses camarades, mais aussi en ne cessant jamais d'être actif et positif, ce qui a parfois été reproché à Westbrook.

L'essentiel est là pour Golden State et sa superstar qui, au passage, n'avait plus réussi de triple-double depuis cinq ans et la fameuse saison régulière histoire des Warriors pour décrocher le meilleur bilan de l'histoire. C'est tout le mal que l'on souhaite à Stephen Curry.

