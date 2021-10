Les résultats de la nuit en NBA

Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks : 104-127

Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers : 121-114

Giannis déjà chaud, Patty Mills impressionne

- Giannis Antetokounmpo et les Bucks ont fêté comme il se doit la remise des bagues et leur entrée dans l'histoire de la NBA. Pas le temps de repenser plus que ça à l'exploit de l'an dernier, il fallait se remettre tout de suite dans le bain avec un choc contre Brooklyn, la plus sérieuse menace pour Milwaukee à l'Est.

Le Greek Freak est déjà focus sur la quête du back to back et il l'a montré. Milwaukee et sa superstar ont dominé leur sujet, avec un match à 32 points, 14 rebonds et 7 passes pour le double MVP et une belle performance défensive globale pour limiter les Nets autour des 100 points. Une mission pas si simple quand Kevin Durant (32 points à 13/25) et James Harden (20 pts, 8 pds) se trouvent dans le camp d'en face.

32 points for @Giannis_An34

14 rebounds, 7 assists, 2 blocks

@Bucks win over BKN The reigning Finals MVP picked up where he left off. #KiaTipOff21 pic.twitter.com/0delPLr09y — NBA (@NBA) October 20, 2021

Le banc de Mike Budenholzer a été inspiré et les perfs de Pat Connaughton (20 pts) et Jordan Nwora (15 pts) ont pesé.

- Ce n'était qu'un premier match après une intersaison plus mouvementée que prévu (coucou Kyrie), mais Brooklyn peut au moins se féliciter de l'arrivée de Patty Mills. L'Australien a été le seul remplaçant new yorkais à avoir un impact cette nuit. C'est un euphémisme, puisque Mills a claqué 21 points à... 7/7 à 3 points !

Il n'y aura peut-être pas trop besoin de se creuser la tête pour le titre de 6e homme de l'année si l'ancien Spur joue de cette manière toute l'année.

- Blake Griffin qui refuse un dunk ouvert et sort sa plus belle imitation de Ben Simmons. La tristesse.

Is Blake Griffin taking a page from Ben Simmons' book on this possession?? pic.twitter.com/Um4pTDjpk8 — ’ ️ (@_Talkin_NBA) October 20, 2021

Curry en triple-double, LeBron et AD étaient un peu seuls

- Les Lakers sont en rodage. On l'avait bien compris pendant la pré-saison et ce premier match contre les Warriors est venu le confirmer. Malgré la bonne tenue du duo LeBron James (34 pts, 11 rbds, 5 pds) - Anthony Davis (33 pts, 11 rbds, 2 ctres), on n'a pas senti une formidable alchimie chez les Californiens.

Russell Westbrook (8 pts, 5 rbds, 4 pds) cherche encore sa place et voir LeBron et AD inscrire plus de la moitié des points de l'équipe à deux n'est pas forcément rassurant. Le "King" a, pour l'occasion, dépassé Dirk Nowitzki au 12e rang du plus grand nombre de paniers à 3 points en carrière avec 1 983 unités.

Golden State ne semblait pourtant pas imbattable cette nuit. Stephen Curry a toutefois eu le mérite, dans une soirée difficile au shoot (5/21), d'être actif sur tous les fronts pour signer le premier triple-double de cette nouvelle saison NBA (et le 8e de sa carrière) avec 21 points, 10 rebonds, 10 passes et 3 interceptions.

8th career triple-double for Steph @StephenCurry30 (21 PTS, 10 REB, 10 AST, 3 STL) powers the @warriors past LAL to open the season! #KiaTipOff21 pic.twitter.com/x9eLCmjJxQ — NBA (@NBA) October 20, 2021

C'est le banc des Warriors qui s'est sans doute montré le plus précieux pour conquérir cette première victoire de la saison à l'extérieur. Nemanja Bjelica, arrivé cet été en tant que free agent, a été excellent (15 pts, 11 rbds, 4 pds) et le comeback d'Andre Iguodala (12 pts) a ravivé des souvenirs, pendant que Damion Lee (15 pts) prouvait qu'il n'était pas uniquement un joueur NBA en raison de ses liens familiaux avec Curry.

15 PTS, 11 REB for @NemanjaBjelica.

12 PTS for @andre. New faces give the @warriors bench a spark on opening night! #KiaTipOff21 pic.twitter.com/ASyYbFU6gc — NBA (@NBA) October 20, 2021

- Attendu dans les révélations de la saison, Jordan Poole a démarré plein gaz avec une belle prestation dans le cinq, où il chauffera la place pour Klay Thompson en attendant que ce dernier soit apte à jouer. Poole, dans la lignée de sa prometteuse saison NBA 2021, a inscrit 20 points et montré une belle activité.

- Aïe, Stephen Curry rattrapé par l'âge sur cette tentative de dunk... Comment ça il a toujours eu une détente limitée ?

Steph Curry just blew a dunk... pic.twitter.com/dI8cMfZCEG — Slightly Biased (@BiasedSlightly) October 20, 2021

- Jordan Poole était un peu trop à l'aise dans ce match. Du coup, LeBron a quand même tenté de lui faire la leçon.

Les 30 joueurs qui peuvent exploser en NBA cette saison