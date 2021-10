De Tyler Herro à Kristaps Porzingis, un point sur les cinq performances et contre-performances marquantes de la nuit en NBA.

Tyler Herro (Miami Heat)

En se plaçant dans la même catégorie que Luka Doncic et Trae Young, Tyler Herro a fait grincer quelques dents avant le coup d’envoi de la saison. Dont les nôtres. Mais n’empêche que, jeudi soir, il était bien le seul des trois à taper la barre des 20 pions. On fire, le jeune arrière du Heat a parfaitement lancé sa campagne pour le trophée de meilleur sixième homme en claquant 27 points en sortie de banc (mais aussi 6 rebonds et 5 passes) lors d’une rouste (137-95) mémorable de son équipe. En seulement 24 minutes.

Et ce n’est pas comme s’il avait brillé contre le Thunder ou les Pistons. Non, il s’est sublimé dès son entrée en lice face aux Bucks, champions en titre. Herro leur a fait beaucoup de mal avec sa vivacité, son agression et son adresse extérieure. Avec notamment un buzzer beater pour porté l’écart à 23 longueurs à la fin du premier quart-temps (40-17).

Ce match va faire du bien pour la confiance – toujours élevée de toute façon – de Tyler Herro. Il se met directement dans le rythme après une saison délicate. Après, la vraie clé pour lui, c’est de gagner en régularité et d’enchaîner. Mais ça démarre fort.

Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks)

Mal utilisé par Rick Carlisle, du moins selon ses propos, Kristaps Porzingis espère pouvoir montrer d’autres atouts de sa palette avec Jason Kidd aux commandes des Mavericks. Son équipe en aurait bien besoin. Mais la première du Letton, la nuit dernière, n’inspire pas forcément la confiance. En effet, il a fini avec 11 petits points tandis que Dallas prenait la sauce contre Atlanta (87-113).

Les Texans avaient justement besoin de joueurs pour marquer des points et épauler Luka Doncic. Porzingis n’a pas été en réussite, avec 13 tirs tentés pour 4 petits paniers. Mais aussi 4 balles perdues. Il va vite falloir se ressaisir.

PJ Tucker (Miami Heat)

38 secondes après l’entre-deux, PJ Tucker rappelait à Giannis Antetokounmpo pourquoi les Bucks ont laissé filer l’un des joueurs cruciaux de leur titre décroché en juillet dernier. En faisait une… faute sur le double-MVP. C’est d’abord sa dureté qui caractérise le vétéran. Une qualité qu’il va désormais amener à Miami, déjà pas l’équipe la plus molle de la ligue.

Dès son premier match, Tucker a montré pourquoi et comment il pouvait peser au sein d’un candidat au trophée. Titulaire, il a compilé 8 points et 6 rebonds en 22 minutes. Avec deux paniers primés.

Draymond Green (Golden State Warriors)

Il ne lui manquait que quatre lancers-francs pour que son match soit parfait. Draymond Green a été catastrophique sur la ligne réparatrice (2 sur 9) mais il a été excellent sur tout le reste. 10 points, 6 rebonds et 7 passes pour l’intérieur des Warriors. Mais n’allez pas chercher sa valeur dans la ligne de statistiques. Sa valeur va bien au-delà de la feuille et des chiffres.

Présent en défense, facilitateur en attaque, l’ancien All-Star a aussi rappelé qu’il pouvait marquer des points avec quelques paniers importants dans la raquette en deuxième période. Et quand il marque un peu, ça fait quasiment toujours la différence. C’est du bonus. Mais Green, c’est aussi la beauté des écrans, de la dureté, du timing, de la fluidité offensive. Un vrai homme à tout faire pour Golden State. S’il reste concentré toute l’année, ça va être très intéressant à suivre.

Eric Bledsoe (Los Angeles Clippers)

Il aurait pu être le héros des Clipper mais son tir à trois-points en fin de quatrième quart-temps a tourné autour du cercle avant de ressortir. En revanche, Eric Bledsoe a fait une belle première sortie pour son retour à Los Angeles. Percutant, il a compilé 22 points, 3 rebonds et 3 interceptions. Du scoring nécessaire en l’absence de Kawhi Leonard. Alors le meneur ne sera peut-être pas toujours aussi adroit (10 sur 16) mais son impact physique correspond bien à l’identité des Clips.