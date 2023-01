Lonzo Ball, ça sent la saison blanche…

Dans les galères des Chicago Bulls cette saison, on oublie parfois l'absence d'un joueur majeur : Lonzo Ball. Dans les bons débuts de cette équipe en 2021-2022, le meneur disposait d'un rôle majeur à la création. Et depuis sa blessure, son absence a eu un énorme impact sur le niveau de la franchise.

Un problème qui devait initialement le tenir éloigné des terrains pour quelques semaines. Un an plus tard, l'ex-talent des Los Angeles Lakers n'a toujours pas retrouvé les parquets. Plus inquiétant encore, son retour reste impossible à déterminer.

Ainsi, son coach Billy Donovan a tenu un discours assez pessimiste.

"Si ce moment arrive (aucun progrès avant le All-Star Break), je pense qu'il y aura probablement des discussions. 'Ok, s'il n'est toujours pas prêt à jouer, quel est le plan pour la suite ?'. Il a fait des progrès. Mais je suis le premier à le dire, il est loin de jouer. Il ne peut pas. Car il ne peut même pas courir régulièrement. Quand il en sera au point de pouvoir répéter ses gammes avec régularité, encore et encore, j'aurais un discours plus optimiste", a répondu l'entraîneur des Bulls face à la presse.

Lonzo Ball ne peut pas courir sans ressentir une gêne. Une situation qui devrait pousser Chicago à le mettre au frais pour la fin de cette saison à partir de février. Mais même pour la suite de sa carrière, cette situation commence à être sérieusement inquiétante.

Lonzo Ball, les Bulls n’ont vraiment “aucune garantie”…