Tyronn Lue sur les Clippers : “C’est difficile, c’est frustrant”

Tyronn Lue revient sur la frustration de n’avoir encore remporté aucun titre aux Clippers avec Kawhi Leonard et Paul George.

Quatre ans après les recrutements choc de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers n’ont encore rien accompli. Les deux ailiers n’ont joué que 118 matches ensemble et n’ont jamais pu disputer une campagne de playoffs en pleine santé. Une situation que Tyronn Lue, coach de Los Angeles, trouve d’autant plus difficile à vivre compte tenu du potentiel de l’effectif.

« C’est difficile. C’est frustrant, surtout en tant qu’entraîneur », a-t-il expliqué dans le podcast All the Smoke. « Je pense que ça l’est aussi pour les fans des Clippers, pour l’organisation, parce que nous avons l’impression d’avoir le potentiel pour gagner un titre. »

« Nous avons toutes les pièces. Toutes les bonnes pièces », a continué l’ancien champion, qui a gagné un titre en tant que coach avec les Cavaliers de LeBron James en 2016. « Nous avons deux grandes stars que sont PG et Kawhi. Deux des meilleures stars que j’ai jamais côtoyées, des deux côtés du terrain. Mais ils ne sont pas difficiles, ils ne cherchent pas les médias, ils ne recherchent pas l’attention. Vous pouvez aller les voir et leur demander de faire n’importe quoi, et ils le feront. »

Kawhi Leonard et les Clippers, discussions saines mais…

Ce sont d’abord les blessures qui les ont empêchés d’atteindre leurs objectifs jusqu’ici. L’équipe n’a jamais eu l’occasion de jouer les playoffs à 100 % de ses capacités. « Vous essayez de gérer les gars pour qu’ils soient en forme en playoffs, au moment de finir la saison, et ça n’a simplement pas été le cas », a déploré Lue.

L’entraîneur regrette par ailleurs que Kawhi Leonard et Paul George soient attaqués pour le load management. « Il s’agit de blessures réelles et importantes », a-t-il assuré. « Ce n’est pas qu’ils refusent de jouer ou qu’ils font du load management en playoffs. C’est la chose la plus stupide que j’ai entendue. »

