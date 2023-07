Quatre ans après, le trade de Paul George pique fort les yeux

Les Los Angeles Clippers nourrissaient de très grandes ambitions lors de l’intersaison 2019. Cinq ans après le rachat de la franchise par Steve Ballmer, les Californiens frappaient un grand coup en attirant deux superstars originaires de la cité des anges au cours du même été : Kawhi Leonard et Paul George. Le premier a signé en étant libre et le second a été acquis via un échange avec le Oklahoma City Thunder, où il évoluait depuis deux ans.

PG venait de boucler la meilleure saison de sa carrière, avec 28 points, 8 rebonds, 4 passes et plus de 2 interceptions par match. Il était au sommet de son art. Et les Clippers ont payé le prix fort pour le récupérer.

La contrepartie obtenue par le Thunder pour Paul George :

Shai Gilgeous-Alexander

Danilo Gallinari (tradé plus tard contre du cash et un second tour 2025)

Un premier tour de draft 2021 (Tre Mann)

Un premier tour de draft 2022 (Jalen Williams)

Un premier tour de draft 2024

Un premier tour de draft 2026

Un droit de swap en 2025

Shai Gilgeous-Alexander est une victoire à lui tout seul pour Oklahoma City. L’arrière canadien est sur le point de devenir une superstar dans cette ligue et il sort d’une saison à plus de 31 points par match à seulement 24 ans. Paul George est encore un joueur très talentueux aujourd’hui mais il n’a jamais reproduit une saison aussi impressionnante que celle de 2018-2019 et il a surtout été limité par des blessures année après année. Alors en ajoutant le prometteur Jalen Williams, les autres choix de draft… ça fait vraiment office de braquage.

Toutefois, il est important de nuancer. Déjà en rappelant que récupérer George était une condition quasiment obligatoire pour convaincre Kawhi Leonard de venir à Los Angeles dans la foulée de son titre décroché aux Toronto Raptors. L’ailier était alors le meilleur joueur du monde et ça avait du sens de l’associer à un autre All-Star. Ce duo avait le potentiel pour mener les Clippers vers leur premier titre. Le destin en a voulu autrement pour l’instant. Mais à l’époque, ça se justifiait pleinement.

SGA avait déjà montré des flashs de son potentiel mais il fallait être sacrément visionnaire pour anticiper qu’il deviendrait aussi fort. Avec le recul, sans le contexte, le trade paraît absolument déséquilibré en faveur du Thunder mais ce n’était pas illogique en 2019. C’est juste un pari qui risque de tourner à la catastrophe pour les Clippers si Leonard et George ne parviennent jamais à rester en bonne santé d’ici la fin de leur contrat.

