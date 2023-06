Paul George, les Knicks et les Blazers refroidis par ses blessures ?

Les Los Angeles Clippers ont eu des discussions avec les New York Knicks et les Portland Trail Blazers pour Paul George, mais...

Les Los Angeles Clippers vont-ils vraiment trader Paul George cet été ? Comme pressenti depuis mercredi, la franchise californienne se montre à l'écoute des propositions pour l'ailier. Et selon les informations du LA Times ce jeudi, des discussions ont existé avec les New York Knicks et les Portland Trail Blazers.

Concernant les Knicks, ils ont initié les pourparlers avec les Clippers. Mais au fil de la conversation, la franchise new-yorkaise a affiché des hésitations par rapport à un éventuel deal. Dans le même temps, les Blazers ont affiché un intérêt, mais ont finalement décidé de ne pas tenter le coup.

Pourquoi de tels doutes ? Sans surprise, les équipes intéressées par les services de PG sont refroidies par ses problèmes physiques. Ces dernières années, l'ex-joueur des Indiana Pacers a été trop souvent freiné par des blessures.

A 33 ans, sa situation contractuelle représente aussi un obstacle. Potentiellement agent libre l'été prochain (en déclinant une player option), le natif de Los Angeles se retrouve éligible à une extension à 220 millions de dollars sur 4 ans.

Et il semble difficile de lui filer un tel chèque après des dernières années gâchées par les pépins physiques. En attendant, les Clippers ne recherchent pas "activement" à trader Paul George. Mais ils prennent les appels...

