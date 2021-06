La déclaration qui montre le changement d’attitude des Clippers

Les Los Angeles Clippers sont souvent les cibles des moqueries. Parce que c’est facile. Trop facile. Mais aussi trop hâtif. Une fois les railleries mises de côté, il suffit de jeter un œil à l’effectif pour se rendre compte que les Californiens n’ont quasiment aucune lacune. Ils sont drivés par deux des quinze meilleurs basketteurs de la planète. Ils peuvent jouer aussi bien petit que grand. Avec de multiples défenseurs polyvalents capables de mettre dedans à trois-points. Ce n’est pas l’équipe la plus talentueuse de la ligue – plus depuis que James Harden a rejoint les Brooklyn Nets – mais c’est la plus profonde.

Tout ce qu’il manque aux Angelenos, c’est un tacticien et un mental. Un cerveau quoi. Un cerveau pour mettre en place d’autres systèmes que de l’isolation et un cerveau pour résister à la pression. S’ils ne pourront pas remplacer Tyronn Lue en plein playoffs – et le coach a le mérite de savoir motiver ses troupes – ils ont fait preuve de combativité sur cette série contre les Dallas Mavericks. C’est peut-être le déclic qu’il fallait.

« Ils nous ont poussé à bout. Ils nous ont préparé pour la guerre », confiait Paul George. « On a joué contre une grande équipe qui a une superstar incroyable. Ils nous ont mis au défi mais on a su tenir bout et s’accrocher. »

Les Clippers étaient menés 2-0 et ils ont su gagner la série 4 à 3. Pour ça, il fallait faire preuve d’un très gros mental. Ils ont développé les bons réflexes. Et cette victoire va leur donner énormément de confiance pour la suite. C’est le seul truc qui leur manquait.

