L’autre élément clé que les Clippers doivent absolument faire jouer

Terance Mann affiche un bilan de +43 lors des 46 minutes qu’il a jouées contre le Jazz. Un joueur décisif de plus pour les Clippers.

En compilant 62 points à eux deux, Kawhi Leonard et Paul George ont encore prouvé hier soir qu’ils pouvaient mener les Los Angeles Clippers très loin. Ils sont les deux têtes d’affiche de cette équipe. Derrière eux, un Nicolas Batum montre son impact match après match en s’acharnant des deux côtés du terrain. Et le quatrième joueur le plus important du groupe est peut-être… Terance Mann.

En tout cas, chacune de ses sorties sur le terrain fait le plus grand bien aux Californiens. C’est simple, il affiche un différentiel de +43 lors des 46 minutes qu’il a disputées contre le Jazz. Il est l’un des facteurs X de cette formation hollywoodienne.

Heureusement que Tyronn Lue ne l’a pas laissé au placard. Sans que l’on comprenne trop pourquoi, le coach l’avait sorti de sa rotation lors des deux premières rencontres perdues par les Clippers. Terance Mann s’était pourtant illustré contre les Dallas Mavericks au premier tour. Surtout sur la fin de série. Mais ça n’a visiblement pas suffit pour faire son trou. Il n’a joué que 8 minutes lors du Game 1 contre Utah et une petite poignée de secondes dans le Game 2.

Lue l’a finalement relancé dans le Game 3, une partie au cours de laquelle l’arrière remplaçant a inscrit 7 points en contribuant aux très bons passages des Clips. Même constat hier soir, avec +15 en 15 minutes pour le joueur de 24 ans. Il n’est certainement pas le joueur le plus talentueux de l’effectif mais il est l’un des plus combatifs. Il se donne à fond et cette énergie est primordiale pour L.A., une équipe qui a parfois tendance à s’endormir quand elle mène. Normalement, Terance Mann devrait enfin s’être fait sa place pour de bon.