Un nouveau joueur ciblé par les Lakers ?

Les Los Angeles Lakers ont déjà réussi leur intersaison en conservant Austin Reaves et Rui Hachimura pour des montants raisonnables tout en ajoutant notamment Gabe Vincent et Taurean Prince à l’effectif. Mais les dirigeants chercheraient encore à ajouter un autre joueur pour renforcer la rotation à l’intérieur. Ils auraient même déjà une cible en tête : Christian Wood. Marc Stein rapporte l’intérêt de la franchise californienne pour l’ailier-fort passé par les Dallas Mavericks la saison dernière tout en rappelant qu’elle ne peut lui offrir que le minimum vétéran.

Wood est l’un des principaux joueurs encore disponibles sur le marché. Ça peut sembler étonnant puisqu’il compilait par exemple plus de 16 points et 7 rebonds par match en sortie de banc la saison dernière, ou même 18 et 10 lors de l’exercice précédent avec les Houston Rockets. C’est un intérieur longiligne et doué offensivement.

Sauf qu’il manque parfois d’envie et tend à être un point faible pour son équipe en défense. Ce qui pousse notamment ses coaches à le laisser sur le banc lors des quatrièmes quart-temps ou des moments clés des rencontres. Et ça, c’est évidemment problématique en playoffs, où chaque possession compte. Du coup, les principaux concurrents au titre ne vont pas se fouler pour signer Christian Wood. Ça peut profiter aux Lakers, qui auront peut-être l’opportunité de le convaincre d’accepter un deal à prix réduit pour faire ses preuves.

