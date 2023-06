Après des débuts catastrophiques (2-10) l’année dernière, il a fallu du temps et d’importants transferts aux Lakers pour inverser la dynamique de leur saison. Maintenant que Los Angeles dispose d’un effectif solide, avec lequel la franchise californienne a atteint les Finales de Conférence, celui-ci sera soumis à l’épreuve de la free agency.

Sur les sept joueurs ayant été titularisés pendant les playoffs, seuls deux sont officiellement sous contrat : LeBron James et Anthony Davis. Le front office se prépare à un été mouvementé, lors duquel une part importante de leur groupe se retrouvera sur le marché. Il semble, malgré tout, déterminé à miser sur la continuité.

« Nous voulons faire de notre mieux pour garder ce noyau de joueurs et nous renforcer à la marge, pour non seulement revenir à notre niveau de l’année dernière, mais aussi, espérons-le, passer à l’étape suivante et atteindre les finales NBA », a assuré Rob Pelinka, GM de la franchise, en conférence de presse.

Les Lakers sont prêts à tout pour garder Austin Reaves… et certains vont en profiter

Les Lakers et leurs nombreux agents libres

D’Angelo Russell et Dennis Schröder seront libres, à partir de samedi, de partir pour la destination de leur choix. Les meneurs, qui affichent les quatrième et cinquième plus gros temps de jeu sur la campagne des playoffs des Lakers, sont tous les deux agents libres non restreints. Il en va de même pour Lonnie Walker IV, qui a parfois impressionné.

Les cas d’Austin Reaves et de Rui Hachimura sont légèrement différents. L’équipe a décidé, ce mardi, de maintenir leur « qualifying offers » pour en faire des agents libres restricted. Cette opération attendue permettra à Los Angeles de s’aligner sur les offres de leurs concurrents pendant l’été.

Comment les Lakers peuvent-ils garder Austin Reaves ?

En dépit de cette sécurité, rien ne garantit que les finalistes de conférence seront en mesure de les conserver. Plusieurs franchises semblent prêtes à bondir sur Reaves, notamment, le troisième meilleur marqueur de l’équipe en playoffs derrière LeBron James et Anthony Davis.

« Les équipes vont être agressives », a analysé Pelinka. « Il y a un certain équilibre dans la ligue en ce moment, et tout le monde sent l’opportunité de poursuivre un titre, mais nous allons faire de notre mieux pour rester dans le peloton ou en tête de ce peloton. »

Six joueurs sous contrat et des décisions à prendre rapidement

Au-delà des deux stars, Jarred Vanderbilt a déjà une place verrouillée au sein du roster. Selon Dave McMneamin d’ESPN, les Lakers ont l’intention d’exercer son option à 4,7 millions de dollars pour la saison 2023-2024. Ils pourront également compter sur Max Christie (20 ans), leur second tour en 2022, ainsi que sur leurs deux rookies, Jalen Hood-Schifino et Maxwell Lewis.

Dans les prochaines 48 h, les champions 2020 devront prendre une décision concernant Mo Bamba, dont le salaire de 10,3 millions de dollars n’est pas garanti, ainsi que Malik Beasley, qui dispose d’une team option à 16,5 millions. Le reste de l’effectif sera composé par les recrues trouvées sur le marché et de potentielles re-signatures. Aucun mouvement majeur n’est attendu, mais la surprise n’est jamais exclue à Los Angeles.

« Je pense que nous croyons en l’efficacité de ce groupe, et nous avons vu défensivement ce que nous avons pu faire pour finir la saison. Je pense que la défense et les rebonds gagnent des titres… Nous voulons nous appuyer sur cela », a souligné Rob Pelinka.

