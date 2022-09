Les Lakers mettent à l’essai Jeremy Lamb et quelques Free Agents

Avec 13 joueurs sous contrat pour la saison 2022-2023, les Los Angeles Lakers cherchent les dernières pièces qui complèteront leur roster. L’arrivée de Dennis Schröder est un grand pas en avant dans ce sens. En parallèle, la franchise a également organisé des workouts avec quelques agents libres pour parfaire son recrutement.

Ainsi, les Lakers auraient notamment testé Shabazz Muhammad et Jeremy Lamb, d’après Michael Scotto de HoopsHype. Dwayne Bacon, Miye Oni, Armoni Brooks, Sharife Cooper et Mychal Mulder auraient aussi été mis à l’essai par les champions 2020.

Pour la plupart de ces joueurs, une pige à Los Angeles serait un excellent moyen de donner un coup de boost à leur carrière. Bacon, par exemple, a passé la saison 2021-2022 avec Monaco, dans le championnat français, faute de trouver un contrat en NBA. Le nom le plus intéressant du lot est peut-être celui de Jeremy Lamb, qui sort d’une année difficile entre les Pacers et les Kings. Le swingman de 30 ans affiche des moyennes de 7,3 points en 16,7 minutes cette saison.

Pour cette année, les Lakers disposent déjà de nombreux joueurs sur les lignes arrière. Cependant, pour un contender, aucun renfort n’est de trop dans la course au titre. D’autant plus dans une franchise qui a l’habitude de nous surprendre dans ses rotations, en faisant émerger des joueurs inattendus.

Les informations de HoopsHype sont toutefois à prendre avec des pincettes. Michael Scotto avait également mentionné Isaiah Thomas dans la liste des joueurs qui avaient effectué un workout à LA, qui l’a aussitôt démenti.

No I didn’t workout for the lakers!!!! What SOURCE told you that?? Smh https://t.co/KY0mOZgY2j

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 17, 2022