Au terme d'un véritable feuilleton, Donovan Mitchell a finalement pris la direction des Cleveland Cavaliers. Mais longtemps courtisé par les New York Knicks, l'arrière aurait pu être impliqué dans un deal à 4 équipes. Et sans surprise, les Los Angeles Lakers se trouvaient dans le coup pour... Terry Rozier et Bojan Bogdanovic !

En effet, selon les journaliste de The Atheltic Sam Amick et Jovan Buha, les Charlotte Hornets, les Knicks et les Lakers ont longtemps cherché à trouver un accord avec le Jazz. Lors des discussions, les Angelenos ciblaient en priorité Rozier et Bogdanovic.

Sans surprise, Los Angeles cherchait au passage à se débarrasser de Russell Westbrook. Le tout sans sacrifier trop d'atouts supplémentaires. Mais forcément, avec 4 équipes à la table des négociations, un accord était très complexe à trouver.

Et finalement, ce deal n'a jamais eu lieu. A la place, le Jazz a réussi à s'entendre avec les Cavs, qui ont accepté de payer le prix fort pour Mitchell. Pour autant, les Lakers restent toujours à l'affût pour se renforcer.

Si la piste Terry Rozier semble abandonnée, la formation californienne vise toujours Bogdanovic, tout comme ses partenaires Jordan Clarkson et Malik Beasley. Les prochaines semaines s'annoncent agitées...

Patrick Beverley : “Avec moi, les Lakers seraient en finale de conférence”