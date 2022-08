Patrick Beverley : “Avec moi, les Lakers seraient en finale de conférence”

Patrick Beverley avait dû sentir que quelque chose se tramait autour d'un transfert vers les Los Angeles Lakers... Ultra présent sur le plateau d'ESPN pendant l'intersaison, avec des interventions souvent déconcertantes, le nouveau meneur de L.A. avait expliqué à Stephen A. Smith qu'il serait une formidable recrue pour les Lakers s'il était free agent. A ses yeux, sa seule présence aurait fait des Angelenos une équipe de contenders.

"Si je jouais pour les Lakers, on serait en playoffs et en finale de Conférence. Personne n'aurait à partir. La même équipe. On serait en finale de Conférence.

LeBron en fait trop. Qui est le leader ? Rondo en était un quand il était là. Qui va dire à LeBron, tu dois te positionner là pour l'aide défensive. Personne ne lui dit ça. Pas régulièrement en tout cas. Moi je dirais ça à tout le monde.

Je suis là pour gagner. Pas pour marquer 20 points ou faire 15 passes par match. Je veux battre tout le monde, même si c'est pour une partie de cartes. Je veux gagner".