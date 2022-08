Voilà près de 10 ans que Patrick Beverley et Russell Westbrook se détestent cordialement et ne s'en cachent pas. Tout a commencé en avril 2013, lorsqu'une défense très agressive de Beverley, alors à Houston, avait entraîné une blessure au genou de Westbrook, touché au ménisque. A chacune de leurs retrouvailles ou presque par la suite, il y a eu prise de bec et déclarations dans les médias pour réaffirmer cette aversion mutuelle.

La plus récente et marquante date de 2019, lorsque Westbrook, taquin, avait déclaré au sujet de son "rival" :

"Les gars, Patrick Beverley vous fait croire qu'il défend. Mais il ne défend sur personne. Il ne fait que courir partout, rien d'autre. Vous avez vu ce qui s'est passé ce soir : 47 points (la perf de James Harden, NDLR). Tout ça, pour se prendre 47 points", avait expliqué Westbrook, tout sourire, au micro de Fox 26.

Un peu plus tôt, en 2017, lors d'une série du 1er tour des playoffs, Beverley avait narré une interaction très animée qui s'était déroulée dans le game 5 remporté par les Rockets malgré les 47 points de Russell Westbrook.

Patrick Beverley and Westbrook going at it! 👏🏽👏🏽pic.twitter.com/3jb0AZytYH — Leading NBA ™ (@LeadingNBA_) April 26, 2017

"Russell a levé les yeux pendant le match et m'a dit : 'Personne ne peut défendre sur moi, j'ai marqué 40 points'. Je lui ai répondu : 'C'est cool, mais il t'a fallu 34 shoots pour y arriver'. Les hommes et les femmes mentent, pas les chiffres".

Patrick Beverley: "[Russ] looked up and said, 'No one can guard me, I got 40 points.' I'm like, that's nice, you took 34 shots to get it." pic.twitter.com/htl10439gl — Sports Illustrated (@SInow) April 26, 2017



Invité à commenter les déclarations de son adversaire, le MVP 2017 avait joué la carte du dédain.

"Il m'a dit qu'il était dans le premier cinq défensif de la ligue ou un truc comme ça. J'avais déjà marqué 42 points donc je ne sais pas de quelle merde il était en train de rêver..."

Russ fires back at Beverley: "He was talking about he's first team All-Defense...maybe he was dreaming" pic.twitter.com/DJ5ch8hE1S — SLAM Magazine (@SLAMonline) April 26, 2017

On attend de voir si les deux hommes vont vraiment débuter la saison dans le même effectif, mais au vu des difficultés des Lakers à trouver preneur pour Russell Westbrook, la probabilité est importante. Et là, il risque d'y avoir quelques étincelles. Il est déjà arrivé que des types qui n'entretenaient pas forcément de bons rapports se retrouvent coéquipiers. Souvent il y avait quand même un certain respect malgré la détestation. Ici, on a beaucoup de mal à imaginer Westbrook respecter Beverley. On ne serait pas à une surprise près en NBA, mais le challenge est de taille.