Les Lakers ont des cibles bien précises chez le Jazz

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Lakers et le Utah Jazz, après le trade de Patrick Beverley, ont maintenu le contact. Les deux formations envisagent un deal plus important, avec un possible échange concernant Russell Westbrook.

Bien évidemment, le meneur n'intéresse pas la franchise de Salt Lake City. Mais pour obtenir des picks, le Jazz se montre prêt à récupérer son contrat (pour ensuite le couper). Dans le même temps, les Californiens recherchent des joueurs capables de jouer un rôle important pour viser le titre.

Et d'après les informations des journalistes de The Athletic Jovan Buha et Sam Amick, trois éléments d'Utah sont ciblés : Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson et Malik Beasley. Un joli package que le Jazz n'entend bien évidemment pas brader.

En plus de Westbrook, les Lakers devront certainement se séparer des choix au premier tour des Drafts 2027 et 2029. Et justement, Los Angeles se montre très hésitant à sacrifier les deux picks. Une hésitation qui complique sérieusement les négociations.

En position de force dans les pourparlers, Utah n'a aucune raison de se précipiter. A l'approche de la deadline en février, les équipes risquent de se montrer de plus en plus agressives pour des joueurs comme Bogdanovic, Clarkson ou encore Beasley.

Trois équipes pour débarrasser les Lakers de Russell Westbrook