Russell Westbrook, les Lakers parlent toujours avec le Jazz…

Depuis des semaines et des semaines, les Los Angeles Lakers assurent publiquement qu'ils comptent sur Russell Westbrook. On le sait, la réalité dans les coulisses est différente avec des discussions pour éventuellement le trader.

Cependant, à l'approche du training camp, le meneur semble tout de même bien parti pour rester. Pour autant, les Angelenos ont maintenu le contact avec une équipe : le Utah Jazz. D'après les informations du journaliste de The Athletic Tony Jones, les deux franchises, après le trade pour Patrick Beverley, ont continué de discuter.

Sans surprise, les Lakers se verraient bien profiter de la reconstruction du Jazz pour récupérer des joueurs intéressants, comme Bojan Bogdanovic. Puis la formation de Salt Lake City se montre prête à récupérer le contrat XXL de Westbrook. Il serait très certainement coupé dans la foulée.

Par contre, Los Angeles devra, bien évidemment, sacrifier des atouts. On pense aux choix au premier tour des Drafts 2027 et 2029. Les deux picks ont une grande valeur pour le Jazz. En associant Westbrook à Kendrick Nunn (et un ou deux picks), les Lakers pourraient obtenir Mike Conley, Jordan Clarkson et Bogdanovic.

Un deal attrayant pour les Californiens ? En tout cas, toutes les options restent ouvertes...

