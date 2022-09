Podcast #52 : Russell Westbrook, quelle valeur a-t-il encore en NBA ?

Dans l'épisode de cette semaine, on se penche sur le cas Russell Westbrook. Peut-il encore apporter quelque chose à une équipe ambitieuse en NBA ?

Les Lakers seront attendus au tournant cette saison, particulièrement Russell Westbrook, dont on a du mal à savoir de quoi il sera capable ou même s'il finira la saison à Los Angeles. Dans l'épisode de cette semaine, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent du cas Westbrook, de ce qu'il a représenté pour eux et de ce qu'ils pensent que "Brodie" est encore capable de faire en NBA.

Podcast #51 : Donovan Mitchell à Cleveland, coup de maître ou coup de poker ?

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix