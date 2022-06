Rasheed Wallace bientôt assistant coach des Lakers ?

Tout juste arrivé aux Los Angeles Lakers, Darvin Ham s’attelle déjà à constituer son staff. On se demandait justement si, contrairement à Frank Vogel, il pourrait choisir lui-même ses assistants. Cela semble être le cas, puisque la franchise envisage sérieusement d'ajouter Rasheed Wallace à son banc.

Selon Shams Charania, aucun contrat n'a encore été signé. Mais la franchise s'intéresserait à l'ancien joueur de Detroit. Penny Hardaway, coach de Memphis où Wallace est actuellement assistant, a pour sa part déclaré qu'il devrait probablement rejoindre Los Angeles. L'intérêt semble mutuel et les deux parties pourraient s'accorder sur un deal dans les jours à venir.

Une signature étonnante pour les Lakers

Rasheed Wallace pourrait donc devenir assistant coach des Lakers pour la saison 2022-2023… Une perspective bien étrange pour les fans de Los Angeles. En effet, le Sheed a été l’un des bourreaux des "purple and gold" en 2004. Et comment oublier la défaite de Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Karl Malone et Gary Payton en Finales NBA ?

Cette année-là marquait ainsi le sacre des Pistons de Chauncey Billups, Rip Hamilton et Ben Wallace, mais aussi de Rasheed Wallace et Darvin Ham. Une expérience qui a apparemment soudé les deux hommes, qui se retrouveront peut-être bientôt de l’autre côté.

En 2019, six ans après sa retraite, Wallace a entrepris une reconversion dans le coaching. Il a d’abord passé un an dans un lycée de Caroline du Nord, avant de rejoindre le staff d'Hardaway à l'Université de Memphis.

Recordman du nombre de fautes techniques sur une saison (41 en 80 matches), le quadruple All-Star devra se tenir à carreau sur le banc des Lakers. Son expérience de champion pourrait être utile à la franchise, en quête d’un nouveau titre. Par ailleurs, il n’aura sans doute pas de mal à se faire entendre dans un vestiaire qui a besoin de plus d'encadrement.

Les Lakers ont bel et bien échoué sur leur cible prioritaire comme coach