Luka Doncic a bien des yeux derrière la tête

Luka Doncic passe le plus clair de son temps sur deux activités depuis le début de l'année 2022 : ramener les Mavs vers le haut du classement et réussir des gestes magiques sur le terrain. Mercredi, face à Detroit, le Slovène a gratifié les spectateurs d'une passe fabuleuse vers Dorian Finney-Smith, alors que l'étau, notamment incarné par Killian Hayes, semblait se refermer sur lui.

STILL AMAZED AT HOW LUKA DONCIC MADE THIS PASS 🤯

