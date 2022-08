Il y a quelques jours, Mark Cuban était tout excité à l'idée de voir Luka Doncic dévoiler en NBA un move sur lequel il travaille en secret. Le patron des Dallas Mavericks n'avait pas voulu en dire plus, mais il semblerait que son joueur ait décidé de ne pas attendre la reprise de la saison en octobre pour le mettre en pratique. Alors qu'il se trouve avec la Slovénie pour préparer l'Eurobasket 2022, Doncic semble avoir particulièrement développé... un running hook.

Contre la Suède, mais aussi face à la Serbie de Nikola Jokic, Luka Doncic a placé ce geste pas banal que l'on n'était pas habitués à le voir tenter.

Mark Cuban says Luka Doncic is working on a new move this summer.

Could it be the running hook? 👀pic.twitter.com/xaZpnZhVKe

— Tavio Thrower 🏀 (@TavioThrowerNBA) August 20, 2022