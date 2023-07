Depuis ses débuts en NBA, Luka Doncic a souvent reçu la même critique. Après l'été, le talent avait l'habitude de revenir chez les Dallas Mavericks avec quelques kilos en trop. Régulièrement pointé du doigt pour sa forme physique, le Slovène a décidé de réagir.

Avec du temps à perdre après l'élimination des Texans en saison régulière, l'ex-prodige du Real Madrid a décidé de se préparer à fond pour la Coupe du monde 2023 avec son pays. Et le changement est vraiment flagrant !

Aminci, Doncic se sent en grande forme avant le début du Mondial.

"J'ai eu un très long été, mais je suis heureux de revenir. Beaucoup de matches à venir, beaucoup d'entraînements, mais je suis impatient. Je n'ai plus joué depuis le 10 avril. J'ai vraiment hâte de débuter.

Physiquement ? Je me sens bien mieux cette année. Je pense que ça se voit. Anze Macek (le préparateur slovène, ndlr) m'a bien poussé. Il faut le féliciter", a commenté Luka Doncic en conférence de presse.

Physiquement affûté, Luka Doncic semble prêt à en découdre. Pas forcément une très bonne nouvelle pour les futurs adversaires de la Slovénie sur cette compétition internationale...

Luka Doncic is in PHENOMENAL shape ahead of the World Cup 🇸🇮😤

How far do you think Slovenia will go in this upcoming World Cup?

📸 @kzs_si pic.twitter.com/3k5jaWuPUu

— BasketNews (@BasketNews_com) July 28, 2023