Les Mavs ont conseillé à Luka Doncic de perdre du poids

On pourrait bien voir un Luka Doncic dans la meilleure forme de sa vie la saison prochaine avec les Mavs.

Luka Doncic se prépare à disputer la Coupe du monde 2023 avec la Slovénie, nouveau témoignage de sa fidélité sans borne à la sélection de son pays. Il se dit que le joueur des Dallas Mavericks n'a pas chômé depuis la fin de la saison régulière et s'est même nettement moins relâché que lors des dernières intersaisons. D'après Tim Cato de The Athletic, qui a répondu à des questions des lecteurs sur les Mavs, croient savoir que la condition physique du Slovène est un point sur lequel la franchise et sa superstar se sont mis d'accord pour se donner toutes les chances d'être performants la saison prochaine.

"Des membres importants des Mavs ont parlé à Luka Doncic de l'idée de faire baisser son poids cet été pour jouer avec la Slovénie. Doncic a perdu le plaisir de jouer à plusieurs reprises ces deux dernières saisons et c'est la première fois que ça lui arrive dans ce sport auquel il a dédié sa vie.

Tout cela, ajouté au fait qu'il va avoir un temps de récupération après le Mondial, me fait dire que l'on verra un Luka Doncic parfaitement tourné vers le marathon physique que sera la NBA cette année. Je suis certain qu'il débutera la saison dans la meilleure condition physique de sa vie.

Ce qui est difficile, c'est de maintenir cette forme sur toute une saison. Je crois qu'il en est capable, mais ça ne se verra pas dans le nombre de marches qu'il va grimper ou dans les poids qu'il va soulever. Ce sera discret, par le biais de nouvelles habitudes qui lui permettront d'affronter la dureté d'une saison entière".

Luka Doncic a jusqu'ici plutôt été du genre à trouver son poids de forme en cours de route après des démarrages parfois un peu poussifs. S'il est d'emblée au top de sa forme et prêt à faire de cette première vraie saison en tandem avec Kyrie Irving la meilleure de sa jeune carrière déjà phénoménale, Dallas sera à surveiller de très près dans la Conférence Ouest.

