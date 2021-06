Luka Doncic attristé par le départ du GM des Mavs : « Ça a été dur »

Donnie Nelson n'est plus le General Manager des Dallas Mavericks après de longues et belles années de service. On se demandait ce que Luka Doncic penserait de ce changement de taille au sein de la franchise, alors qu'un article indiquant son mécontentement au sujet de remous en interne est sorti il y a quelques jours.

Doncic, actuellement en Slovénie pour tenter d'aider son équipe à se qualifier pour les Jeux Olympiques, l'ancien Madrilène s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

"Ça a été dur pour moi. J'aime vraiment Donnie. Je le connais depuis que je suis gamin et il est celui qui m'a drafté. Apprendre ça a été difficile, mais je ne suis pas la personne qui prend les décisions à Dallas", a commenté Luka Doncic dans des propos relayés par Marc Stein du New York Times.

Dallas se sépare de son GM historique, quel impact pour Luka Doncic ?

On a bien compris que Doncic n'avait pas très envie de s'étendre sur le sujet. La question des responsabilités octroyées à Haralabos Voulgaris, l'ancien parieur professionneur devenu membre du front office des Mavs, est toujours en suspens. Il est clair que Luka Doncic n'est pas d'accord avec le pouvoir dont il bénéficie à Dallas, mais le départ de Nelson ne s'accompagnera pas forcément de celui de Voulgaris, dont il se dit qu'il guidait certaines compositions d'équipe de Rick Carlisle.

Une fois les Jeux Olympiques passés, si toutefois la Slovénie s'y qualifie, les choses devraient s'accélérer, en particulier la quête d'un nouveau General Manager chez les Mavs. Mark Cuban sait qu'il va devoir trouver l'homme adéquat pour que Luka Doncic veuille passer toute sa carrière à Dallas.