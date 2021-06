Dallas se sépare de son GM historique, quel impact pour Luka Doncic ?

Il y a quelques jours, un article de The Athletic sur Luka Doncic et les Dallas Mavericks a fait pas mal de bruit. Il y était évoqué l'influence d'un membre du board, l'ex-parieur professionnel Haralabos Voulgaris, sur les choix sportifs de la franchise. Une situation déplaisante pour Doncic, à tel point qu'elle l'aurait fait réfléchir à son avenir à long terme à Dallas.

Sur le coup, on s'est dit que le clan du Slovène avait sorti ces informations pour mettre les Mavs en alerte au moment de discuter de l'extension à venir de son contrat. On pensait qu'il n'y aurait pas forcément de conséquences à court terme, si ce n'est éventuellement sur la poursuite de la collaboration entre Voulgaris et Dallas. Il s'avère que l'article a fait bouger les choses ou a poussé Mark Cuban à accélérer le mouvement sur ce qu'il avait prévu de faire.

L'avenir de Luka Doncic à Dallas en péril à cause d'un ex-parieur professionnel ?

Les Mavs ont annoncé mercredi soir le départ du General Manager Donnie Nelson, le fils de Don. Ce n'est évidemment pas un move anodin et Nelson était une figure emblématique de la franchise. Pendant des années, il a tenu le rôle d'assistant-GM, puis de GM, avec un rôle déterminant dans la Draft de Dirk Nowitzki, mais aussi la construction de l'équipe championne en 2011, jusqu'à l'arrivée de Luka Doncic en 2018 via un trade avec Atlanta.

Les révélations sur la perte d'influence de Nelson ont pu précipiter cette séparation. Dans tous les cas, Mark Cuban va devoir se montrer pertinent et prudent quant au choix du prochain patron sportif de la franchise. Les Mavs ne peuvent pas se permettre de nommer quelqu'un avec lequel Luka Doncic ne sera pas du tout en phase. Laisser Voulgaris dicter des compositions d'équipe et des stratégies à Rick Carlisle ou avoir une vraie influence sur la Draft, n'est sans doute pas non plus une bonne idée pour que Doncic ait envie de suivre le même parcours que Dirk Nowitzki.

Luka Doncic frustré à Dallas ? La réponse de Mark Cuban