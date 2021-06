Luka Doncic frustré à Dallas ? La réponse de Mark Cuban

Mark Cuban nie en bloc les rumeurs d’un dysfonctionnement au sein des Mavs ou celles d’une mésentente entre Luka Doncic et l’organisation.

L’article posté sur The Athletic a fait l’effet d’une petite bombe hier soir. Les journalistes Sam Amick et Tim Cato évoquent les divergences d’opinion – c’est un euphémisme – entre Luka Doncic et l’un des membres de l’organigramme, Haralabos Voulgaris.

Ancien joueur de poker professionnel, cet homme proche de Mark Cuban est présenté comme un « GM de l’ombre » avec une forte influence sur tout ce qui se trame au sein de la franchise. Des choix des joueurs jusqu’à celui des… lineups de Rick Carlisle. Et le problème, c’est que la superstar de l’équipe ne s’entendrait pas du tout avec Voulgaris.

« Je fais attention à ce que dit Luka, je fais attention à ce que dit le front office, les scouts et le groupe en charge des stats analytiques. L’idée selon laquelle on aurait un GM de l’ombre me fait rire. L’idée selon laquelle quelqu’un dicterait à Rick les cinq majeurs est insultante », rétorque pour sa part Cuban, le propriétaire des Mavericks.

Il y a tout de même sans doute un peu (beaucoup ?) de vrai dans l’article de The Athletic. En revanche, ça ne signifie pas pour autant que Luka Doncic va chercher à quitter le navire. Au contraire. C’est peut-être même son camp qui a fait fuiter les rumeurs pour mettre la pression sur les dirigeants et les pousser à restructurer la direction. Le prodige sera éligible à une extension au super max cet été et il semble peu probable qu’il l’a refuse.

L’avenir de Luka Doncic à Dallas en péril à cause d’un ex-parieur professionnel ?