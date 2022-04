Luka Doncic blessé, les Mavericks serrent les doigts et les dents

L’ironie est parfois douloureuse. Luka Doncic devait initialement manquer le match de dimanche soir entre les Dallas Mavericks et les San Antonio Spurs. Mais sa seizième faute technique de la saison – synonyme de suspension – a finalement été annulée par la NBA, laissant ainsi le champ libre au prodige slovène. Présent sur le parquet la nuit dernière, il est sorti prématurément en raison d’une blessure au mollet.

Et voilà maintenant que toute sa franchise serre les dents. Selon les premières indications relayées par ESPN, les Mavs sont tout de même optimistes : il s’agirait d’une foulure et non d’un pépin physique plus important. Mais Luka Doncic ne va avoir que quelques jours pour se remettre sur pied. En effet, Dallas affronte Utah en ouverture des playoffs samedi soir.

« Je ne sais pas pourquoi mais je sens qu’il sera présent », confie son coéquipier Jalen Brunson. « Connaissant le compétiteur qu’il est, je pense qu’il sera prêt. »

Le voir sur le parquet ne serait effectivement pas une vraie surprise. Il est tout à fait à même de serrer les dents. Mais les Mavericks vont peut-être commencer la série avec un Doncic diminué. En espérant évidemment que la blessure ne s’aggrave pas.

