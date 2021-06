Jackpot en vue : Luka Doncic réagit aux rumeurs sur son nouveau contrat à venir

Luka Doncic est très, très, très en avance sur son âge. Et de ce fait, il pourrait être éligible à un contrat que plus aucune jeune joueur n'a pu parapher depuis Derrick Rose. Il s'agit d'une extension au super max pour les joueurs encore signé sous leur premier deal mais qui ont été nommés MVP, DPOY ou ont été élus dans l'une des meilleures All-NBA Team. Le Slovène pourrait donc profiter de cette 'Derrick Rose Rules' instauré en 2011 pour chopper plus de 200 millions sur cinq ans.

"Vous connaissez ma réponse", rétorquait l'intéressé quand un journaliste lui a demandé s'il comptait accepter l'offre que lui transmettront les Mavericks.

Une manière de faire comprendre qu'il n'y a pas de suspense. Si Luka Doncic est présent dans l'un des trois cinq types de la saison, et ça devrait être le cas, il recevra une prolongation à hauteur de 200 millions. Et il va donc l'accepter. Les Mavericks vont pouvoir sécuriser leur meilleur joueur sur du long terme avec l'ambition de l'entourer au mieux pour se hisser vers les sommets le plus vite possible.

