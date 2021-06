Pas de vacances pour les braves, Luka Doncic part en mode mission

Luka Doncic vient de boucler une série éprouvante disputée au meilleur des sept matches. Une série perdue qu’il a fini sur les rotules avec de la fatigue évidente vu le nombre de possessions qu’il jouait chaque soir. Mais malgré ça, il ne compte pas se reposer tout de suite. En effet, le prodige des Dallas Mavericks va maintenant se rendre en Europe pour aider sa sélection nationale à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Luka Doncic says he will soon join the Slovenian national team to try to lead them to Tokyo via Olympic qualifying.

"No vacation," Doncic says.

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 7, 2021