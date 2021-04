Les similitudes entre Luka Doncic, LeBron James et Stephen Curry selon Stephen Silas

Stephen Silas a roulé sa bosse aux quatre coins de la ligue avant de dénicher sa place sur le banc des Houston Rockets. Il a été assistant aux Hornets, aux Bobcats, aux Warriors, aux Cavaliers, aux Mavericks ou encore aux Wizards. Il a donc fréquenté de nombreux grands joueurs. C’est ce qui lui permet aujourd’hui de faire un rapprochement intéressant entre Stephen Curry, LeBron James et Luka Doncic, des stars avec qui il a travaillé.

« L’intelligence de jeu et l’intelligence globale. La capacité à écouter, à apprendre, à accepter d’être enseignés et s’en servir immédiatement. Il suffit de leur dire quelque chose une fois et ils le comprennent. Les trois se rejoignent sur ce point. Quand vous faites des séances vidéo avec eux, ils voient ce qui se passe. Ils savent ce qui va arriver. »

« Ensuite, il y a l’éthique de travail. Chacun d’entre eux a progressé chaque année. J’ai eu la chance de pouvoir les côtoyer à leurs débuts donc j’ai pu voir leur évolution. Donc c’est vraiment l’intelligence qui les sépare des autres. Ensuite le travail. »