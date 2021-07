Avec un nouveau GM et un nouveau coach, les Dallas Mavericks ont déjà pas mal bougé. Mais ils devraient être très actifs cet été, pour mieux enterrer Luka Doncic. Et, dans le cas où ces joueurs bougeraient, les Mavs ne visent rien de moins que Kawhi Leonard ou Mike Conley !

Bien évidemment, on en n’est qu’aux stades des rumeurs. Mais les Dallas Mavericks auraient tort de se priver de rêver.

On vous le relatait ce matin, Kawhi Leonard dispose d’une option pour la saison prochaine. Il pourrait donc la lever et se garantir un contrat plus long.

La logique voudrait qu’il prolonge aux Clippers, tellement il souhaitait revenir chez lui, à Los Angeles, il y a deux ans. Mais au cas où il souhaiterait voir ailleurs, les Dallas Mavericks seraient l’une des équipes à l’affût selon The Ringer. Et la perspective d’un duo avec Luka Doncic serait assez affolante…

Mike Conley, free agent cet été, pourrait, lui, constituer une cible plus « réaliste ». Dans un épisode du Hollinger & Duncan NBA Show, John Hollinger assure que Dallas est « une équipe à surveiller » concernant la free agency du meneur du Utah Jazz.

La dernière fois qu’il avait été libre, les Mavericks avaient déjà tenté de le signer. Il avait finalement décidé de rempiler avec les Memphis Grizzlies, qui l’avaient tradé au Utah Jazz.

Cette saison, Mike Conley, qui a 33 ans, tournait encore à 16,2 pts, 6 pds et 3,5 rbds, avec n très joli 41,2% à 3-pts. Surtout, parmi les meneurs de gros calibre, c’est probablement celui qui joue le mieux sans ballon, comme il l’a montré aux côtés de Donovan Mitchell notamment.

Un véritable atout pour jouer aux côtés d’un Luka Doncic qui a beaucoup, mais vraiment beaucoup le ballon entre les mains. Alors certes, un duo entre le jeune Slovène et Kawhi Leonard a de quoi faire fantasmer. Mais signer le meneur du Jazz semble plus réaliste et serait également un très joli coup.

