Luka Doncic et Jason Kidd, éjectés et dégoûtés

Tout le monde connaît la relation compliquée, et parfois agaçante, de Luka Doncic avec les arbitres. Cette nuit, la star des Dallas Mavericks a été éjectée du terrain à la fin du 3ème. Et a été rapidement imitée par un Jason Kidd excédé de la décision.

Luka Doncic and Jason Kidd have been ejected from tonight's game. #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/XMC1EEaHp9

Le coach des Mavs était visiblement toujours aussi furieux au moment de répondre aux questions des médias. Il a écourté pour éviter de cracher son venin :

« Je suis ici parce que je suis obligé », a expliqué Jason Kidd aux journalistes après la défaite de son équipe. « J’ai déjà dû lâcher de l’argent (en amendes), donc je ne veux pas en donner plus. Donc pas de questions. On va rentrer, regarder la vidéo et voir comment on peut s’améliorer. Ils étaient la meilleure équipe ce soir et on va travailler là-dessus.

Merci d’être venu. »