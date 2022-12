Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Cavs : 99-122

Raptors @ Sixers : 101-104, après prolongation

Magic @ Hawks : 125-126

Spurs @ Rockets : 124-105

Mavs @ Wolves : 106-116

Bucks @ Pelicans : 128-119

Blazers @ Thunder : 121-123

Lakers @ Suns : 104-130

Hornets @ Kings : 125-119

MVP Race-Vol. 2 : Tatum, le three-peat de Jokic ou un autre ?

- Shai Gilgeous-Alexander est un tueur. Le jour où Damian Lillard a décidé de devenir le meilleur marqueur de l'histoire des Blazers devant Clyde Drexler, "SGA" (35 points, 6 passes) lui a volé la vedette et le match en claquant un game winner au buzzer. Ce garçon a de la glace dans les veines et semble tout indiqué pour être le successeur de Lillard dans le rôle de l'assassin le plus notoire de la NBA sur les fins de match pour les 10 ans à venir.

SGA CALLS GAME AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/KWybKGBW4E — Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2022

- On attendait le duel de gros bras entre Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson. Giannis a fait du Giannis (42 points, 10 rebonds à 12/17), alors que Zion a été franchement embêté par la défense des Bucks, notamment celle de son ancien coéquipier Jrue Holiday qui s'est occupé de lui une bonne partie du match. Le nombre d'arrières capables de faire en sorte que Zion finisse un match à 18 points se compte sur les doigts de la main, pour ne pas dire plus...

Giannis went off for 42 points on 12-17 shooting in the @Bucks road W! pic.twitter.com/VlO6kaiOTM — NBA (@NBA) December 20, 2022

L'autre homme important de ce match où Milwaukee a mené de 18 points avant de se faire un peu peur dans le 4e quart-temps, c'est Brook Lopez. Le pivot a apporté 30 points avec 4 paniers à 3 points qui ont fait beaucoup de bien à son équipe, qui a consolidé sa place de leader de l'Est et de toute la ligue.

Histoire de montrer que Giannis est aussi terrifiant en défense qu'en attaque, on trouve cette séquence assez éclairante...

Giannis has stretches that have no equal 4 defensive stops on the same possession and gets the rebound #Bucks #FearTheDeer pic.twitter.com/hk4jk0IkIG — Tony Clements (@TonyCMKE) December 20, 2022

- Les Mavs ont vécu une nouvelle soirée frustrante sur le parquet des Wolves. Pendant qu'Anthony Edwards confirmait sa très bonne forme (27 pts, 13 rbds, 9 pds), Luka Doncic a sorti son match le moins prolifique de la saison (19 pts) avant d'être éjecté pour deux fautes techniques consécutives dans le 3e quart-temps . Jason Kidd, excédé, l'a imité.

Minnesota jouait sans Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, tout en étant en back to back, ce dont les Mavs, décidément irréguliers et inquiétants, n'ont pas profité.

- Jouer sans LeBron James, ni Anthony Davis est rédhibitoire pour les Lakers. Même face à des Suns privés de 6 joueurs, dont Devin Booker. Phoenix s'est appuyé sur Chris Paul (28 ptsn 8 pds), auteur de son meilleur match depuis pas mal de temps, et sur le double-double de Deandre Ayton (21 pts, 11 rbds) pour décrocher une victoire sereine en dépit des 30 points de Dennis Schröder.

- Les Cavs sont toujours injouables à domicile et le Jazz a pu le constater. Cleveland a enregistré une 4e victoire de suite et une 15e sur 17 possibles à domicile. Donovan Mitchell, qui retrouvait son ancienne équipe, a inscrit 23 points en 23 minutes avant de regarder la fin du match depuis le banc. La meilleure défense de toute la NBA a encore maintenu un adversaire sous les 100 points et à moins de 40% d'adresse.

- La belle série d'Orlando (6 victoires de suite) a pris fin cette nuit à Atlanta. Le Magic s'est encore battu vaillamment en effaçant notamment un retard de 13 points dans le money time et en prenant l'avantage grâce à Markelle Fultz à 3 secondes du terme. Erreur d'inexpérience ou pas, Paolo Banchero a commis une faute sur Dejounte Murray sur la possession suivante et le meneur All-Star a pu donner la victoire aux siens en réussissant ses deux lancers. Banchero a eu l'opportunité de plier l'affaire au buzzer à 3 points, mais sans succès.

Dans ce match, Trae Young a apporté 37 points et 13 passes, avant de laisser Murray faire le job sur la fin.

- Les Sixers sont en train de tirer profit de leur 7 matches de suite à domicile. Philadelphie a réussi la passe de cinq cette nuit en dominant Toronto en prolongation, malgré le gros match de Pascal Siakam (38 pts). C'est la 6e défaite de suite pour les Raptors, à la dérive depuis quelque temps. L'homme-clé du succès des hommes de Doc Rivers est Tobias Harris, dont le panier à 3 points durant l'overtime a mis un terme au suspense. Joel Embiid a lui posé 28 points et 11 rebonds.

- Le match entre les deux plus mauvais bilans de l'Ouest, Houston et San Antonio, a tourné à l'avantage des Spurs. En l'absence de Keldon Johnson, Devin Vassell a pris le relais en inscrivant 26 points. Le banc de Popovich a été redoutable avec cinq joueurs entre 10 et 14 points et un total de 52 points.

- La vilaine série de Charlotte (8 défaites de suite) a pris fin à Sacramento. Les Kings n'ont pas su contenir LaMelo Ball, auteur de 16 de ses 23 points dans le 4e quart-temps, ni Kelly Oubre (31 pts).