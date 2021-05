Après les pleurnicheries, maintenant les coups. Dans le viseur des arbitres pour ses multiples jérémiades après chaque coup de sifflet, Luka Doncic s’est fait expulser hier soir. Renvoyé au vestiaire pour un vilain geste sur Collin Sexton : un coup de poing dans les… couilles du meneur des Cleveland Cavaliers.

Luka was ejected after being assessed a Flagrant 2 foul for an "aggressive strike into the groin area.” pic.twitter.com/jH2eA8P1pK

— SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021