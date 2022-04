Vent d’optimisme pour Luka Doncic avant le Game 3

Blessé au mollet, Luka Doncic se sent mieux et il espère pouvoir participer au troisième match de la série entre Dallas et Utah.

Son retour peut tout changer. Luka Doncic le sait. Ça ne fait que renforcer son envie de retrouver le terrain, lui qui souffre en regardant ses coéquipiers se démener depuis le début des playoffs.

« C’est encore plus stressant de regarder les matches que de les jouer. Je ne sais pas pourquoi mais c’est comme ça pour moi. Le basket me manque. Ça ne fait que deux matches mais ça me manque terriblement », confie l’intéressé.

En effet, le prodige slovène est touché au mollet. Une blessure contractée lors du dernier match de la saison régulière. Cela fait maintenant 11 jours qu’il est écarté des parquets. Il s’active avec le staff médical et les préparateurs physiques depuis. Avec l’espoir de pouvoir rejouer le plus tôt possible. Peut-être dès ce jeudi soir, à l’occasion du Game 3 contre le Jazz. Le premier à Salt Lake City.

« Je ne jouerai pas s’il y a un risque d’aggraver ma blessure. Mais s’il n’y en a pas, je ne veux pas être limité dans mon temps de jeu parce que ça va me rendre nerveux. Je veux jouer le plus longtemps possible. »

Luka Doncic met déjà la pression sur ses coaches. Il reconnaît tout de même qu’il n’est pas sûr de pouvoir revenir à 100%. N’empêche que les Mavericks sont déjà beaucoup plus optimistes quant à sa participation au Game 3. Ce serait évidemment une vraie bonne nouvelle pour la franchise texane. La partie s’annonce décisive puisque les deux équipes sont à égalité une manche partout pour l’instant.

