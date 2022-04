Luka Doncic, encore une lueur d’espoir pour les Mavericks

Les Dallas Mavericks sont dans l’attente. Ils continuent de croire à un retour de Luka Doncic au cours du premier tour des playoffs et ils ont des raisons d’être optimistes. Selon ESPN, c’est une option crédible et de plus en plus envisageable. Mais reste à savoir quand. Le prodige slovène risque d’être encore un peu juste pour le Game 3, qui sera disputé jeudi soir. En revanche, il pourrait être opérationnel pour le Game 4.

Absent depuis bientôt 10 jours, l’arrière All-Star s’est blessé au mollet lors du dernier match de la saison régulière. Une entorse qui le prive de ces débuts de playoffs contre le Utah Jazz. Pour l’instant, ses coéquipiers tiennent le choc. Ils ont perdu le premier match de 6 petits points avant de décrocher le deuxième sous l’impulsion des 41 points de Jalen Brunson.

« Je sais qu’il meure d’envie de jouer mais il doit prendre son temps », confie justement Brunson.

Le jeune meneur de Dallas risque de devoir rééditer ce genre de performances lors du déplacement des Mavs à Salt Lake City. Sans Luka Doncic, les autres joueurs de l’effectif vont devoir se surpasser. Le but étant d’accrocher un maximum le Jazz en espérant renverser la série – ou la conclure – une fois leur superstar revenue à la compétition.

Luka Doncic, la blessure qui peut changer la donne