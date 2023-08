Luka Doncic sort un triple-double, mais échoue face à la Grèce

En Slovénie, Luka Doncic a compilé 20 points, 14 passes et 10 rebonds face à la Grèce, victorieuse malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo (91-98).

Sur ses terres, à Ljubljana, Luka Doncic avait à cœur de sortir le grand jeu. Et il l’a fait, avec 20 points, 14 passes et 10 rebonds lors d’un match de préparation face à la Grèce. Mais dans le même temps, la victoire a échappé à la Slovénie (91-98).

Malgré la performance de Doncic, accompagné par Jordan Morgan, Klemen Prepelic, Vlatko Cancar et Zoran Dragic à plus de 10 points, l’équipe à domicile n’a pas tenu le choc. La sélection hellénique s’est imposée de peu. Celle-ci a notamment pu compter sur un Kostas Papanikolaou au poignet de feu (18 points à 6-6 à trois points).

En capitaine, Luka Doncic annonce la couleur pour le Mondial

C’est un signe positif pour la Grèce, pourtant sans Giannis Antetokounmpo, Nick Calathes et Kostas Sloukas. On ne sait toujours pas, à ce jour, si Antetokounmpo disputera le Mondial. Inscrite sur la liste préliminaire, la star de la NBA a récemment été opérée du genou et reste incertaine.

Podcast : Fournier et les Bleus assurent, Jonathan Isaac interpelle