Kenyon Martin craque sur Luka Doncic

On n'ira sans doute pas contredire Kenyon Martin en face à face mais... ses analyses sont parfois sacrément perchées. En ce moment, l'ancien joueur NBA est en croisade contre le classement des 100 meilleurs joueurs NBA établis par ESPN. Le ranking est très, très, très, très, très discutable, ça c'est clair, mais K-Mart a lâché un avis encore plus surprenant que le média US en remettant en question le niveau de Luka Doncic.

"Luka Doncic est-il le meilleur joueur de son équipe ?" Demande très sérieusement Martin lors d'un podcast avec Gilbert Arenas. Les autres invités n'osent pas affirmer haut et fort que oui, sentant où l'intérieur voulait en venir, mais commencent déjà à ricaner. Puis ce dernier va au bout de son idée en confiant que, selon lui, Kyrie Irving est meilleur. Il parle ensuite d'un hypothétique 1 contre 1 entre les deux où le Slovène "ne toucherait même pas la balle" si Kyrie commençait avec la gonfle.

Et après certains nous répètent que seuls les pros et anciens pros devraient s'exprimer sur leur sport. Lol.