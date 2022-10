Luka Doncic lâche une passe sublime pour enrhumer les Nets

Si vous voyez Luka Doncic avec un sourire carnassier, en train de retourner à reculons vers sa moitié de terrain, c'est généralement qu'il vient de faire une dinguerie en portant atteinte à l'amour-propre des défenseurs adverses. Phénoménal lors de la victoire de Dallas en prolongation contre Brooklyn, le Slovène a non seulement claqué un triple-double avec 41 points, 14 passes et 11 rebonds, mais il a aussi réussi l'une des passes décisives les plus magnifiques de ce début de saison.

La séquence aurait été un poil plus belle et plus fluide si Maxi Kleber avait réussi à capter immédiatement le ballon sans avoir à le faire rebondir, mais c'est juste histoire de pinailler. Ben Simmons, Kevin Durant et Nic Claxton, tous proches de Luka Doncic sur cette action, n'y ont vu que du feu.

C'est fou de se dire que Doncic a réussi à transformer cette situation (voir photo ci-dessous) en panier, avec 4 secondes au chrono...

CQFR : Doncic ensorcelle les Nets, Curry apaise les Warriors