La statistique bien moche qui fait tâche pour Luka Doncic

Luka Doncic est plus adroit à trois-points que sur la ligne des lancers-francs depuis le début des playoffs.

Le jeu de Luka Doncic est quasiment sans faiblesse. Le prodige slovène des Dallas Mavericks est un attaquant tellement complet. Le laisser dicter le tempo d’une rencontre revient à se tirer une balle dans le pied pour ses adversaires. Mais les Los Angeles Clippers, battus lors des deux premiers matches contre la franchise texane, viennent de décrocher les deux suivants.

Avec un Doncic un peu plus discret. Et c’est là qu’un point noir se révèle finalement pour la superstar. Une faille qui semblait pourtant difficile à deviner ou à anticiper. Son adresse aux lancers-francs. Auteur d’un 0 sur 5 cette nuit, il tourne à un terrible 40% de réussite sur la ligne réparatrice depuis le début des playoffs… il est même plus adroit à trois-points (41%) !

C’est problématique. Surtout pour un joueur susceptible de provoquer de nombreuses fautes et de se retrouver souvent envoyé aux lancers. Le blocage semble purement psychologique. Luka Doncic affiche pourtant 73% de réussite en carrière mais il se troue sur ces playoffs dans ce domaine. Ça pourrait coûter cher aux Mavericks en cas d’élimination, même s’il est aussi évidemment le joueur qui les fait gagner.

CQFR : Les Lakers perdent le game 4 et Anthony Davis, les Clippers sont de retour