Luka Doncic, le premier homme à 80 millions la saison ?

A l'heure actuelle, Jaylen Brown est le joueur NBA avec le contrat actif le plus juteux (304 millions de dollars) de toute la ligue. Ce n'est bien sûr qu'une question de temps avant qu'un de ses camarades de la ligue - peut-être même son coéquipier Jayson Tatum - ne le détrône. En ce qui concerne le salaire annuel le plus élevé, c'est pout le moment Stephen Curry (51.9 millions de dollars) qui sera le basketteur le plus grassement payé en 2023-2024. Ce montant, qui sera battu par plusieurs joueurs au fil des ans en raison de l'évolution prochaine de leurs contrats, pourrait bien être pulvérisé en 2025 par... Luka Doncic.

D'après Bobby Marks, l'ancien dirigeant des Nets devenu consultant sur ESPN et présent dans le podcast de Zach Lowe cette semaine, Doncic a des chances de devenir le premier athlète NBA à gagner 80 millions de dollars sur une saison, lorsqu'il signera une prolongation avec Dallas autour de 2025, si toutefois celle-ci intervient bien.

Passer de 51.9 millions à 80 millions par an en termes de salaire maximum en si peu de temps serait fou, mais Marks connait bien son sujet. Il est aussi logique que Dallas prévoit de faire tout pour conserver la superstar slovène qui a guidé la franchise jusqu'en finale de Conférence Ouest en 2022. On surveillera ça avec attention dans les prochaines années, mais il ne serait pas étonnant que Luka Doncic devienne le joueur le mieux payé de sa génération et, par extension, de tous les temps à un moment donné.

